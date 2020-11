Addio Maradona, Biazzo: "E' stato crocifisso in vita, ora sia esaltato per ciò che è stato"

Ultime calcio Napoli - Salvatore Biazzo nel corso della sua carriera alla Rai ha intervistato spesso Maradona. Nel giorno della sua morte, intervendo a TMW, lo ricorda così:

Biazzo

"E' stato il più grande di tutti ma anche il più sfortunato. Ora che è morto varrebbe la pena ricordare quel che scrisse Gianni Brera. Disse che lo avevano crocifisso come un Cristo sulla croce per le sue debolezze. Maradona è stato il più grande di tutti e forse a Italia 90 non era il caso di fischiarlo e di chiamarlo Maradroga. E' amato in tutto il mondo ma nella sua città quando sono stato a fare qualche reportage alcuni percepivano più l'uomo drogato e non capivano che era il più grande di tutti. Ripeto, è stato crocifisso in vita e spero che adesso sia esaltato per quel che è stato realmente"