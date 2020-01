Acquafresca: "Sono stato vicino al Napoli due volte, ecco perché non ho mai scelto gli azzurri"

Ultime notizie mercato Napoli – Robert Acquafresca, attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso delle speciale dedicato al calciomercato in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Era tutto fatto per il mio ritorno all’Inter, avevo già parlato con Branca e visto la casa per Milano. Improvvisamente mi è stato detto di scegliere tra Napoli e Genoa, arrivò prima la chiamata di Preziosi e quindi scelsi quella opzione. L’anno dopo volevo tornare a Cagliari per giocare con continuità e per questo rifiutai sia il Napoli che la Lazio”.