Accostato al Napoli, Pio Esposito: "Sogno di tornare all'Inter! Scudetto? Tifo nerazzurri nella lotta col Napoli"

Ultime news Serie A - Tra gli ospiti del Gran Galà del Calcio c'è anche Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter che sta brillando con le maglie dello Spezia e della Nazionale U21 e che è stato accostato anche al Napoli. Queste le sue parole rilasciate ai cronisti presenti:

"Un riconoscimento importantissimo, un orgoglio grandissimo per me, è il primo premio personale così importante. Sono molto contento di stare qui stasera, stare in mezzo a tutti questi campioni per me è un onore. Ringrazio l'AIC per il premio e lo Spezia che ha contribuito tantissimo per farmi arrivare qui. La Serie A? Ovviamente per me l'obiettivo è quello. Il sogno è quello di riportare lo Spezia in Serie A, l'obiettivo è quello di arrivare in Serie A prima possibile. Sicuramente mi serviva quest'anno per riconfermarmi in Serie B, e proprio per questo ho fatto questa scelta. Cerco di continuare al meglio e di confermarmi in Serie B, poi l'anno prossimo si vedrà.

L'Inter? Sicuramente dopo 10 anni di settore giovanile è un sogno, ho indossato questa maglia in giro per tutto il mondo. Ovviamente sappiamo tutti quanto è alto il livello all'Inter, quindi con calma devo fare prima tutti gli step. Sicuramente è un sogno. Le voci di mercato? Ho letto, è inevitabile. Credo però che sarebbe da stupidi concentrarsi su altro, con lo Spezia stiamo facendo un bellissimo campionato, la Serie B è piena di ostacoli: in questo momento non posso deconcentrarmi. Se mi sento pronto per la Serie A? Non essendoci ancora arrivato non posso averne la certezza, però mi sento già pronto e voglioso di mettermi alla prova, anche in U21 gioco con tanti ragazzi che sono già in Serie A: credo di poterci provare. Chi fra Inter e Napoli per lo Scudetto? Io ovviamente spero Inter: sono di proprietà dell'Inter, il mio sogno è tornare lì fin da quando sono piccolo. Spero vinca lo Scudetto, ma sarà sicuramente una lotta alla pari con il Napoli, sono due grandi squadre. Sarà una bella sfida fino alla fine".