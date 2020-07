Sky, le ultime di formazione: Gattuso rilancia Meret, dubbio Lobotka-Demme! Tridente con Callejon, Mertens e Insigne

Serie A - I colleghi di Sky Sport anticipano quella che potrebbe essere la formazione del Napoli che affronterà tra poche ore l'Udinese:

Gattuso gestirà le risorse in vista del ritorno degli ottavi di Champions con il Barcellona. Ospina torna tra i pali dal primo minuto. Manolas e Koulibaly centrali con Mario Rui e Hysaj sulle fasce. Dubbio tra Lobotka e Demme in cabina di regia con il primo in pole. Zielinsky e Fabian sicuri di una maglia da titolare mentre attacco stravolto rispetto al Bologna formato da Callejon, Mertens e Insigne.