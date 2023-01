Formazioni ufficiali Sampdoria Napoli: le scelte di Spalletti, out Zielinski! Stankovic punta sull'ex Gabbiadini

Formazioni ufficiali Sampdoria Napoli. Sono state comunicate le formazioni di Sampdoria Napoli, partita di Serie A che è valida per la 17a giornata da calendario. La partita si giocherà alla ore 18:00. La squadra di Spalletti in campo a Marassi per tornare a vincere dopo la sconfitta con l'Inter.

Formazioni Sampdoria Napoli, le scelte ufficiali

Formazioni Sampdoria Napoli, queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Verre; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic. A disposizione: Contini, Ravaglia, Villar, Djuricic, Winks, Yepes, Villa, Montevago, Paoletti, Zanoli, Trimboli

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim Minjae, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. A disposizione: Marfella, Sirigu, Bereszynski, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Zielinski, Lozano, Raspadori, Simeone

