Ultimissime formazioni Cremonese-Napoli, Sky: Spalletti cambia, tre big partono in panchina

Ultimissime formazioni Cremonese Napoli Sky. Alle ore 18:00 dallo stadio Zini di Cremona, scenderanno in campo Cremonese Napoli. Ci sono importanti notizie con le formazioni Sky per Cremonese Napoli. Sono inevitabili dei cambiamenti da parte di entrambi gli allenatori, visti i tanti impegni in pochi giorni per la partita di Serie A. Dalla redazione di Sky Sport le ultime di formazione Cremonese Napoli.

Ultimissime formazioni Cremonese Napoli, Sky

Da una parte la Cremonese neopromossa con tante difficoltà che affronterà la prima in classifica. La squadra di Spalletti della SSC Napoli vuole confermarsi e dovrà lottare sul campo di Cremona per confermarsi in testa alla classifica. Gli azzurri, questa volta, saranno ospiti della Cremonese di Alvini che sogna una prima vittoria in Serie A per questa stagione e contro la squadra più in forma del momento. Svelate da Sky le ultimissime formazioni Cremonese Napoli:

In difesa c'è Bianchetti pronto se non dovesse recuperare l'ex di giornata Chiriches. Serincola e Valeri vanno verso la conferma sugli esterni. In avanti, invece, Dessers dovrebbe vincere il ballottaggio con Ciofani questa volta per il ruolo in attacco di prima punta. Alle spalle il trio formato da Zanimacchia, Pickel e Okereke.

CREMONESE (probabile formazione) 4-2-3-1: Radu; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Valeri; Meité, Ascacibar; Zanimacchia, Pickel, Okereke; Dessers. All. Alvini.

Spalletti rinuncia ancora a Osimhen, che è guarito ma resta a Napoli per allenarsi e migliorare la propria condizione fisica in vista dei prossimi impegni. Diversi ballottaggi sia in difesa che a centrocampo. Ostigard favorito su Jesus come compagno di reparto di Kim, mentre dovrebbe riposare Anguissa per fare spazio a Elmas. In attacco ancora alternanza sulla fascia destra con Politano che torna titolare dopo il turno di riposo in Champions a discapito di Lozano. Queste le formazioni Sky Cremonese Napoli:

NAPOLI (probabile formazione) 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.