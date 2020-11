Consigli Fantacalcio 2020/21, in diretta Fanta24 su CalcioNapoli24 TV alle 18! Chiamaci allo 0817733310

CalcioNapoli24 TV - A gran richiesta, torna l'appuntamento settimanale di ogni venerdì (e il martedì prima degli infrasettimanali di Serie A) in TV e in streaming con Fanta24! Manuel Guardasole e Vincenzo Credendino conducono il programma del venerdì, dalle ore 18 alle ore 19, trasmesso in tv (sul canale 296 del digitale terrestre) oltre che su Facebook (CalcioNapoli24.it), Youtube (CN24) e sul portale CalcioNapoli24.it, per parlare di Serie A e dei consigli fantacalcio 2020.

Fantacalcio Consigli 2020 2021

Consigli Fantacalcio in TV: Fanta24, ore 18 su CalcioNapoli24

Vi proporremo le formazioni fantacalcio, parleremo delle probabili formazioni ma soprattutto tanti consigli. Ecco le novità di quest'anno del programma tv di CalcioNapoli24:

GRAFICA AGGIORNATA CON TUTTI I CALCIATORI DI SERIE A POSITIVI AL COVID-19 ,

per essere aggiornati fino ad un secondo prima di schierare la formazione con la situazione contagi in continua evoluzione;

, per essere aggiornati fino ad un secondo prima di schierare la formazione con la situazione contagi in continua evoluzione; LA SFIDA TOP 11 ,

con la formazione ideale di giornata secondo Guardasole vs quella di Credendino ;

, con la formazione ideale di giornata secondo vs quella di ; PORTIERE DA SCHIERARE E PORTIERE DA EVITARE;

LE 3 SORPRESE :

1 difensore, 1 centrocampista, 1 attaccante che possono incidere nel prossimo turno;

I 3 POSSIBILI FLOP :

1 difensore, 1 centrocampista, 1 attaccante che possono deludere nel weekend;

: 1 difensore, 1 centrocampista, 1 attaccante che possono incidere nel prossimo turno; : 1 difensore, 1 centrocampista, 1 attaccante che possono deludere nel weekend; e poi la grande novità: voi sempre più protagonisti!

con le LINEE APERTE: telefonateci per il vostro fantacalcio, consigli su chi schierare e raccontarci la vostra rosa e come procede al Fantacalcio di questa stagione 2020/21!

Il numero per telefonarci è sempre lo stesso: 081 773 3310

Vi aspettiamo e seguiteci!