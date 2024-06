Euro 2024, Slovacchia-Romania 1-1 e clamoroso girone E: tutte a quota 4

Euro 2024, Slovacchia-Romania 1-1 e Ucraina-Belgio 0-0: risultati che definiscono il girone E dove la nazionale del Ct Francesco Calzona si è piazzata al terzo posto per uno scenario clamoroso dove tutte le formazioni hanno lo stesso punteggio a quota 4 punti. Non è mai accaduto prima una situazione del genere.

Euro 2024, clamoroso girone E ma la Slovacchia di Calzona passa

La classifica si legge infatti così: Romania 4, Belgio 4, Slovacchia 4, Ucraina 4. Decisiva la differenza reti per le prime due che passeranno direttamente agli ottavi di finale. Una beffa per l'ex allenatore del Napoli ma anche la buona notizia di passare comunque alla fase successiva come una delle migliori terze.