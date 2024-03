Sorteggi Quarti Europa League: le avversarie di Milan, Roma e Atalanta

Sorteggi Europa League Quarti di Finale: andiamo a vedere quelli che saranno gli avversari di Milan, Roma e Atalanta per il prossimo turno. Sorteggi Quarti Europa League in diretta.

Sorteggi Quarti Europa League

E' il giorno del sorteggio dei Quarti Europa League. Dopo quello di Champions (alle ore 12), toccherà passare poi ai quarti di finale di Europa League con le tre italiane coinvolte che sono Milan, Roma e Atalanta. Il sorteggio si terrà venerdì 15 marzo alle 13, dopo quello di Champions. La sede sarà la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.

Dove si può vedere il sorteggio dei Quarti d'Europa League? Su Sky Sport 24 e in streaming su NOW con la conduzione di Leo Di Bello in compagnia di Andrea Marinozzi e Stefano De Grandis. Inviato a Nyon Francesco Cosatti. Il sorteggio sarà visibile in streaming anche su skysport.it.

Queste le squadre qualificate ai Quarti d'Europa League:

ATALANTA (ITA)

Bayer Leverkusen (GER)

Benfica (POR)

Liverpool (ENG)

Marsiglia(FRA)

MILAN (ITA)

ROMA (ITA)

West Ham (ENG)

Date Europa League