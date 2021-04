Risultati Europa League, quarti di finale: la Roma fa 1-1 con l'Ajax e vola in semifinale! Incontrerà il Manchester di Cavani

Europa League - Risultati Europa League, quarti di finale: la Roma fa 1-1 con l'Ajax e vola in semifinale! Incontrerà il Manchester United degli ex Serie A Cavani, Bruno Fernandes e Pogba. Decisiva la vittoria dell'andata dei giallorossi per 1-2, per un totale di 3-2 per la squadra di Fonseca.

Risultati Europa League, quarti di finale

Manchester United-Granada 2-0

Roma-Ajax 1-1

Slavia Praga-Arsenal 0-4

Villarreal-Dinamo Zagabria 2-1

Accoppiamenti Semifinali Europa League