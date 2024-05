"Prendiamolo subito!", Atalanta-Bayer convince molti tifosi del Napoli

Nuovo allenatore Napoli, ci sarà il prescelto di Aurelio De Laurentiis alla fine? I nomi più ambiti - e al contempo più complicati - sembrerebbero essere Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, con Stefano Pioli e Vincenzo Italiano al momento più defilati ma non assolutamente da escludere per questa volata finale, specialmente se alla fine dovessero persistere i paletti per i primi due tecnici citati.

Nuovo allenatore Napoli, la finale di Europa League convince i tifosi?

Il problema di Conte si sa qual è: un target a prescindere altissimo, sia tra richieste economiche che per la libertà richiesta e le esigenze di mercato. Per Gasperini il discorso è un altro: sarebbe propenso a lasciare la Dea dove può essere il Ferguson bergamasco? Proprio lui, però, sta entusiasmando in questi minuti molti tifosi del Napoli in virtù dell'exploit dell'Atalanta in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Siamo infatti sul 2-0 per i nerazzurri a fine primo tempo con una super doppietta di Lookman.

Una prestazione e una qualità di gioco che sta facendo sbilanciare molti tifosi azzurri sui social. "Prendiamo subito Gasperini per ripartire", è l'opinione diffusa. Anche se umanamente non fa impazzire i napoletani, molti gli riconoscono un ruolo adatto per la rinascita partenopea e un nuovo ciclo importante. Specialmente se alla base non vi saranno spese importanti ma una filosofia improntata, come è stato finora del resto, sui giovani talenti e le plsuvalenze.