Napoli, 23 tiri in porta contro il Rijeka: è record stagionale!

Ultimissime notizie. Napoli-Rijeka è finita 2-0: il quarto turno della fase a gironi di UEFA Europa League si conclude con il successo dei partenopei, che guadagnano altri 3 punti in classifica e volano al primo posto in solitaria, sopra Real Sociedad e AZ Alkmaar. Una gara ben riuscita, in cui va evidenziato il dato sui tiri effettuati: come riporta Opta, il Napoli ha effettuato 23 tiri nel match contro il Rijeka, record per i partenopei in una singola partita di questa stagione. Un vero e proprio assedio.