Mertens ha già fatto male al Legia. Ed i polacchi sono da zona retrocessione

di Claudio Russo (@claudioruss)

Alzi la mano chi avrebbe immaginato di ritrovare, alla terza giornata di Europa League, il Legia Varsavia a punteggio pieno con sei punti ed il Napoli con solo un punto in classifica. Come previsto, nessuna mano tende verso il cielo. Eppure le cose stanno così, volente o nolente, a 48 ore dal match europeo.

Napoli-Legia, come ci arrivano?

Europa League Napoli Legia

Eppure, nonostante la classifica dica una cosa, la realtà va allargata al campionato ed in questo momento gli scenari sono totalmente opposti: il Napoli di Spalletti è primo a punteggio pieno con otto vittorie in otto partite, il Legia Varsavia è quartultimo con sole tre vittorie in nove partite e quattro ko nelle ultime cinque partite. L’ultimo contro il Lech Poznan, al quale è bastato un gol del califfo ex Parma e Crotone Mikael Ishak.

Legia, tra infortuni e formazione

La squadra di Michniewicz vedrà diversi assenti: l’attaccante Pekhart, il difensore Abu Hanna, nonché l’esperienza del portiere Boruc, visto in Italia alla Fiorentina. Nell’ultimo match lo schema iniziale è stato un 4-2-3-1 con Tobiasz in porta, linea difensiva con Johansson-Jedrzejczyk-Wieteska-Yuri Ribeiro, con mediana formata da Slisz e Josué, e terzetto Kastrati-Muci-Luquinhas alle spalle della punta Emreli. Da capire domani, in conferenza stampa, le indicazioni di Michniewicz e del centrocampista André Martins.

Napoli-Legia anche per sconfiggere la cabala

Il Napoli ha già incontrato e battuto il Legia nella fase a gironi di UEFA Europa League: era il 2015/16, 2-0 a Varsavia e 5-2 a Napoli, con Dries Mertens autore di tre gol in due partite e Lorenzo Insigne in rete in casa. Ci sono, tuttavia, alcune statistiche che il Napoli deve tenere sott’occhio:

il Napoli è imbattuto contro club polacchi avendo vinto entrambe le partite interne

è imbattuto contro club polacchi avendo vinto entrambe le partite interne il Legia non ha mai vinto in otto partite in Italia (P2 S6)

non ha mai vinto in otto partite in Italia (P2 S6) il club polacco ha perso le ultime quattro partite senza segnare, l'ultima volta sei anni fa a Napoli .

. il bilancio del Legia in questa stagione europea: è ancora imbattuto in trasferta (V3 P2), avendo vinto con Bodø/Glimt, Flora Tallinn e Spartak Mosca, e pareggiato con Dinamo Zagabria e Slavia Praga.

Se il Napoli vuole coltivare speranze di passaggio del turno, e deve farlo visto il proprio livello di talento, quest’ultimo dato deve essere cambiato.