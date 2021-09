Hooligans vs ultras: violentissimi scontri prima e dopo Leicester-Napoli! [VIDEO]

Ultimissime Leicester-Napoli. I tifosi napoletani possono esultare per questo 2-2 in Europa League, un risultato certamente soddisfacente per come si era messa la partita, eppure resta un minimo di amaro in bocca per le tantissime occasioni sprecate e per una partita che si poteva addirittura vincere.

Le brutte notizie, però, arrivano dall'esterno dello stadio: è stato infatti diffuso un video che riprende gli hooligans del Leicester impegnarsi in violentissimi scontri con gli ultras del Napoli, giunti in città per assistere alla partita.

Il video, che risale a qualche momento prima dell'ingresso in campo delle squadre, mostra un nutrito gruppo di tifosi inglesi ingaggiare una rissa con altrettanti tifosi napoletani. Nelle immagini non si vedono uomini in divisa delle forze dell'ordine e non è chiaro se ci siano stati feriti gravi e/o arresti. Seguiranno eventuali aggiornamenti.

Violenti scontri sono esplosi anche sugli spalti del Leicester City Stadium, a fine partita: nelle foto si vede la Polizia impegnata a contenere con la forza i tifosi di entrambe le squadre che stavano venendo alle mani dopo il fischio finale.

