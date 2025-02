Europa League in chiaro: ecco la gara scelta su TV8 per il ritorno dei playoff

Europa League in chiaro: definiti i playoff di Champions League, ora tocca anche all'altro torneo continentale atteso dagli ultimi 90 minuti decisivi. L'EL così entra nel vivo e TV8 offrirà agli appassionati un'altra partita in chiaro. Dunque gratuitamente per chi non ha altri tipi di abbonamenti.

Ma dome ogni volta, dati gli accordi sui diritti televisivi in essere, il canale Mediaset sul digitale terrestre trasmetterà una gara tra due squadre straniere, consentendo comunque a chi non dispone di un abbonamento di poter seguire almeno un match della competizione.

Stasera, per esempio, andrà in scena uno spettacolare Real Madrid-Manchester City. Nelle ultime uscite in Europa League invece è stato possibile ammirare il Galatasaray di Victor Osimhen e di Dries Mertens tra gli altri ex della Serie A, con la squadra turca che alla fine ha anche detto addio alla competizione.

Playoff Europa League, come si sono definiti i sorteggi

Le prime 8, come accennato e oramai noto, si sono qualificate direttamente al prossimo turno valevole per gli ottavi di finale, mentre tutte le altre squadre classificatesi dal 9° al 24° posto hanno dovuto affrontare i playoff con un match intermedio. Tra queste, le formazioni piazzatesi in particolare dal 9° al 16° posto sono state considerate teste di serie, mentre quelle dal 17° al 24° sono passate come non teste di serie.

Il sorteggio ha poi determinato gli accoppiamenti per questa fase a eliminazione diretta, con le 8 vincenti nel doppio confronto che andranno a sfidare le formazioni qualificate direttamente agli ottavi di finale. Un meccanismo che rende ancora più avvincente la competizione, lasciando spazio a sorprese e ribaltoni.

Playoff Europa League in chiaro: la partita ritorno su TV8

A chi toccherà questa volta? La scelta è caduta su Anderlecht-Fenerbahce, con fischio d'inizio giovedì 20 febbraio alle 21.00.

L’Anderlecht si è qualificato ai playoff grazie al 10° posto nella fase precedente, dimostrando una certa solidità ma senza riuscire a entrare direttamente tra le prime otto. Il Fenerbahce, invece, ha ottenuto l’ultimo slot disponibile, piazzandosi al 24° posto, eppure è riuscito a mettere già un piede negli ottavi grazie al netto successo casalingo dell’andata. Si riparte infatti dal 3-0 registratosi in Turchia. Servirà dunque un'impresa in Belgio per i biancomalva.