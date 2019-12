Ultime Calcio Napoli - Tra i nomi che sono usciti fuori per sostituire Carlo Ancelotti si è fatto quello di Edy Reja. Si tratterebbe di un ritorno a Napoli dopo la scalata indimenticabile dalla serie C fino all'Intertoto. Tuttavia questo sogno nostalgico resterà tale perchè l'allenatore goriziano ha di fatto firmato per altri quattro anni con la nazionale albanese. Dunque l'ipotesi traghettatore in chiave azzurra è definitivamente sfumato.

