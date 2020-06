Ospina-Napoli, quale futuro? Il colombiano vuole garanzie d'impiego, altrimenti sarà addio: spuntano le prime offerte [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di David Ospina? Il portiere colombiano si è alternato finora con Alex Meret tra i pali del Napoli, ma per il futuro andrà fatta una scelta.

Ospina e la volontà per il futuro

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, il colombiano è determinato a restare a Napoli. La sua preferenza è quella di continuare in azzurro, a condizione che però ci sia un posto da titolare e non alternanza con Alex Meret: l’ex Arsenal è convinto di poter dimostrare la sua importanza per un ruolo da protagonista.

Offerte per l'ex Arsenal

Il Napoli, dal canto suo, gli ha fatto capire di voler puntare su Meret per il futuro: ci sarebbero offerte da quattro campionati per Ospina, anche da società militanti nella Serie A italiana, ma che al momento non stuzzicano totalmente il colombiano. Dovesse il Napoli continuare a far capire apertamente ad Ospina che il futuro sarà di Alex Meret, allora il portiere ex Nizza potrebbe decidere di lasciare definitivamente Napoli cercando una piazza che possa dargli continuità di impiego.

RIPRODUZIONE RISERVATA