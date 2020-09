Come raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, il Napoli starebbe per cedere in prestito al Legnago (club che milita in nel girone B della Serie C), tre calciatori della Primavera.

Alberto Senese, difensore del Napoli.

Si tratterebbe di Alberto Senese (difensore classe 2000), di Alessandro Zanoli (difensore classe 2000) e di Lorenzo Sgarbi (attaccante 2001).

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

RIPRODUZIONE RISERVATA