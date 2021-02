Macedonia, il ct Angelovski: "Elmas attaccante centrale col Granada? Può giocare lì, ha le capacità per farlo! In vista dell'Europeo più gioca e meglio è" [ESCLUSIVA]

Igor Angelovski, commissario tecnico della Macedonia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Eljif Elmas e la posizione sul terreno di gioco? In mezzo al campo sarà un centrocampista offensivo a ridosso della punta in vista dell’Europeo, farò conto su di lui. Attaccante centrale d’emergenza contro il Granada? Sì, ce lo vedo: l’ho utilizzato in quella posizione anche durante le qualificazioni europee, può giocare da attaccante centrale perchè ha la qualità e la tecnica nonché conosce il movimenti in quella posizione. Quando l’ho schierato lì, ho ricevuto buone risposte. Il processo di crescita di Elmas? Eljif merita di giocare tante partite, chiaramente so bene che nel Napoli c’è tanta competizione nel suo ruolo: dal mio punto di vista, più gioca e meglio è per lui. Quando l’ho sentito? Di recente no, a dir la verità non ho fatto molte chiamate ai calciatori: non mi sono trovato in condizione di sentire Elmas, è un momento difficile e non posso che augurare il meglio al Napoli e allo stesso calciatore”