Lozano, il padre: "Senza Insigne può giocare a sinistra. Futuro? Sta bene a Napoli e vuole restare, ma ha un sogno" | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Con un bottino di 6 presenze e 6 assist in 35 presenze tra campionato e coppe, volge al termine anche la stagione di Hirving Lozano. Come tutti, è contento per la qualificazione in Champions League, ma al tempo stesso condivide la delusione per uno scudetto mancato.

Futuro Lozano Napoli, parla il padre

CalcioNapoli24 ne ha parlato in esclusiva con il padre di Hirving Lozano, Jesus Lozano. Al quale abbiamo chiesto in primis di raccontarci il momento che sta vivendo suo figlio:

"Abbiamo parlato la settimana scorsa", conferma il padre , "purtroppo lo Scudetto è quasi matematicamente impossibile, ma il calcio è così. Per fortuna c'è la possibilità di lottare ancora per il titolo l'anno prossimo".

Come si trova invece con Luciano Spalletti?

"Gli ha dato più fiducia, si trova molto bene con lui. Spero che possa andare avanti. La sua fascia preferita è quella mancina, visto che può accentrarsi e calciare. L'uscita di Insigne può dargli più spazio sulla fascia mancina".

Cosa possiamo dire invece a proposito del suo futuro?