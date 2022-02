Infortunio Lozano, oggi si valuterà l'eventuale operazione: Chucky speranzoso, dal Messico trapela un'indicazione sui tempi di recupero

In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano, la SSC Napoli ha informato nei giorni scorsi che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia. Ma come sta Lozano?

Come sta Lozano?

L’attaccante messicano è rientrato in Italia, e nella giornata di oggi svolgerà ulteriori esami: al momento Hirving è speranzoso e sereno in vista dei test, ma per quanto riguarda i tempi di recupero, fonti vicine alla nazionale messicana assicurano a CalcioNapoli24 che, in assenza di intervento chirurgico, la lussazione potrebbe tenere fuori Lozano per quattro settimane.

Si attendono sviluppi in vista del pomeriggio, perchè lo staff medico della SSC Napoli valuterà il calciatore e si potrà far chiarezza se ci sarà bisogno o meno di una operazione chirurgica, in accordo con lo stesso calciatore ed il suo entourage.

