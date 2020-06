Festa Coppa Italia Napoli, il discorso di ADL e Gattuso: "Ve la siete meritata! La stagione non è finita, c'è altro da conquistare!" [ESCLUSIVA]

Nella splendida location di Riserva RoofTop a via Manzoni, è andata in scena ieri sera la festa dei giocatori del Napoli per celebrare la vittoria della Coppa Italia vinta mercoledì ai danni della Juventus. Erano presenti praticamente tutti, mai come stavolta. Calciatori, staff e tutte le mogli. Doppio discorso ieri durante la serata, con De laurentiis e Gattuso che hanno preso la parola per ringraziare la squadra per il trofeo portato a casa.

Queste le parole del presidente De Laurentiis: “Una coppa che vi siete meritati, siete un gruppo molto forte. Adesso continuiamo così, ci sono ancora altre cose da poter conquistare, la stagione non è finita! Vi ringrazio tutti che siete qui, divertitevi”.

Poi ha preso la parola anche Gennaro Gattuso: "Voglio elogiarvi perché nonostante il Covid-19 e i problemi che abbiamo avuto siete sempre stati molto professionali. Vi siete sempre allenati e fatto di tutto per stare in forma: un grosso plauso a voi, al gruppo. Dei veri professionisti, tutti”.

Gattuso festa Coppa Italia

