Napoli-Barcellona, le pagelle: solo Allan salva la faccia. Malissimo Hysaj, Verdi e Zielinski. Mertens troppo solo

Ultimissime calcio Napoli - Pagelle Napoli-Barcellona 0-4. Gara di ritorno della Liga Cup, voti di CN24 alla prestazione degli azzurri. Secondo tempo da incubo per gli uomini di Ancelotti

Pagelle Napoli-Barcellona 0-4 di CN24

Meret 6 - Qualche buon intervento, non ha grosse colpe sui quattro goal subiti.

Hysaj 5 - Imbambolato, dalle sue parti arrivano parecchi pericoli da parte degli avversari. (dal 61' Di Lorenzo 6) - Poteva poco o niente dopo la debacle del Napoli. Ha provato a salvare la faccia.

Manolas 5.5 - Non perfetto, si lascia trascinare dalla foga dell'attacco blaugrana, specie sul goal di Dembelè, quando esce male.

Chiriches 6 - Diligente, nel primo tempo non fa errori e gioca spesso in verticale. (dal 46' Luperto 5 - Prova negativa per il classe '96. Sbaglia clamorosamente sul primo e sul quarto gol).

Ghoulam 5.5 - Prova a spingere sulla fascia quando gli viene data l'opportunità (dal 61' Mario Rui 5.5 - Si ritrova troppo alto quando il Barça offende e sul quarto goal è in netto ritardo).

Allan 6.5 - E' uno dei pochi che riesce a salvarsi. Temperamento e cattiveria sono le armi che, per i primi minuti di gara, impauriscono Griezmann e compagni. (dal 46' Zielinski 5 - Male, nella posizione di mediano davanti alla difesa non fa bene. Entra nel vortice Barça quando gli avversari ingranano la marcia. Fa poco in fase di non possesso e ancora di meno quando si tratta di costruire).

Fabian 5.5 - Divora un goal alla fine del primo tempo. Gli rubano quasi sempre i tempi. Meglio sulla trequarti che davanti alla difesa con l'uscita di Allan.

Callejon 6 - Prova a fare il massimo, in attacco viene appoggiato poco. Copre bene, ma lo fa da solo sulla sua fascia.

Verdi 5 - Da segnalare solo un bel cross sprecato sotto porta da Fabian a fine primo tempo. Per il resto il nulla totale. (dal 67' Gaetano 6 - Difficile far qualcosa quando la tua squadra perde 4 a 0. Lui però ci prova, nel finale, con un destro da fuori).

Elmas 5.5 - Non bene come nelle prime due uscite precampionato. La colpa non è sua, ma di un Barcellona nettamente in palla. (dal 46' Insigne 5.5 - Non entra mai in partita e non era facile farlo).

Mertens 5 - Far reparto da solo quando la squadra non ti supporta è quasi impossibile.

