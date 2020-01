Lazio-Napoli dalla A alla Z: Ospina horror, il regalo di compleanno per Inzaghi ed il fantasma Fabian

Alibi sfortuna? Probabilmente il Napoli non avrebbe vinto comunque...

Buon compleanno Lazio: anche Ospina fa un regalo ai biancocelesti.

Cosa è successo a Callejon? Lo spagnolo è uno dei peggiori in campo.

Doppio sombrero di Elseid Hysaj ai danni di Lulic: non è il suo forte, ma abbiamo visto anche questo stasera.

Ennesimo gol che il Napoli si fa da solo: la premiata ditta Ospina-Di Lorenzo condanna gli azzurri alla sconfitta.

Fantasma di se stesso: Fabian Ruiz è irriconoscibile.

Gioco delle coppie: con Demme e Lobotka il centrocampo azzurro è completo.

Handicap: l'errore individuale decide le sorti del Napoli. Ancora una volta.

Indicazioni di Gennaro Gattuso a squarciagola: il tecnico azzurro torna a casa senza voce!

Lozano al 91': che senso ha?

Maledetta sfortuna: ancora un palo colpito dagli azzurri! Il legno si oppone alla rete di Piotr Zielinski.

Noemi sta bene! La piccola, vittima di un agguato lo scorso 3 maggio, sorride con Immobile ed Insigne.

Occasione. La Coppa Italia può diventare un serio obiettivo stagionale.

Promosso Lorenzo Insigne: il capitano azzurro è, senza dubbio, tra i migliori in campo.

Quattordicesimo palo stagionale per il Napoli: gli azzurri sono coloro ad averne colpiti di più in stagione in Serie A.

Rinascimento Napoli: nella ripresa gli azzurri dominano e restano padroni del campo:

Soliti cori beceri nei confronti di Napoli e dei napoletani: ennesima vergogna allo stadio Olimpico.

Tardivo il cambio Elmas-Callejon: il macedone avrebbe meritato qualche minuto in più.

Una firma per il pareggio: chi non l'avrebbe messa contro questa Lazio straripante?

Vita dura per la Lazio: quella dell'Olimpico è la miglior prestazione dell'era Gattuso.

Zona retrocessione più vicina di quella Champions: solo dieci punti dividono il Napoli dal Brescia.