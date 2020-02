SOCIAL...ISMO - Il Pocho Mertens, Allan-Gattuso in Full Metal Jacket e l'aeroporto Cagliari-Elif! Insigne felice dello sciopero e la soluzione PZ8!

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Cagliari-Napoli Social...ism edition. Al match ci arriviamo a brevissimo, scusateci ma c'è tanto materiale. Perché innanzitutto è venuta fuori nelle scorse ore la nuova hit di Liberato, fra le colonne sonore di Ultras, film di Lettieri che sarà visibile su Netflix. La hit è We come from Napoli. E come potevano non approfittarne i social...isti per sostituire al video musicale le immagini di O' Napule dint 'o core, celeberrima canzone di Tony Cristaldi. Venuto alla ribalta social, fra le altre, per Vac pazz pa' polacca. Per quei pochi adepti che sono all'oscuro di questi celebri brani, una rinfrescata su Youtube è d'obbligo. Intanto, questa è la versione definitiva della canzone We come from Napoli:

Intanto la notizia verso Cagliari-Napoli è Allan nemmeno convocato perché "non si è allenato come voglio io". Durissimo Gattuso in conferenza, diciamolo: ha veramente los huevos, serviva una presa di posizione forte. "Devono pensare sempre al Napoli, 24 ore su 24". E sicuramente il suo modo di fare ha migliorato la situazione di una nave in tempesta. Ma com'è andata realmente fra i due? La versione Full Metal Jacket con Gattuso in versione Sergente Maggiore Hartman è sicuramente degna di nota!

I social...isti son geniali, si sa. E nelle ultime ore, è circolata la notizia dell'apertura dell'asta per i diritti della Serie A 2021/24. Anche Amazon, è questa la novità, si aggiunge alla corsa per aggiudicarsi le gare del campionato italiano. Insomma, conoscete tutti gli altri operatori del settore che mostrano le partite della Serie A, senza far nomi. Se ne aggiunge un altro, ma la soluzione dei tifosi è presto trovata: si son anche inventati la pubblicità! #PZ8

Troppi abbonamenti? Passa a PZ8 pic.twitter.com/Gl2NGbr8Vz — pep (@pepromano) February 15, 2020

Seconda da titolare di fila per Elmas che sostituisce Insigne non al meglio. Gara da ex per il 20enne macedone. Ah no? L'ho letto su Twitter... Ah, ecco perché: ha il nome dell'aeroporto di Cagliari-Elmas! OptaSocialism attento ai numeri ci dà una curiosa statistica:

In #CagliariNapoli Elmas diventa il SECONDO giocatore della storia della serie A a giocare in una città il cui aeroporto si chiama come lui.



Il primo è stato Marino Palese, in Bari-Lecce 2-0 del 27 ottobre 1985. — Giuseppe Pastore (@gippu1) February 16, 2020

Ed ecco un'esclusivissima immagine dell'arrivo a Cagliari di Eljif, appena sceso dall'aereo:

Prosegue la telenovela sudamericana, da un lato i messicani, dall'altro Gattuso. Colpevole di non schierare Lozano. La serie è sicuramente questa, "Narcos Messico: Mite al Chucky tio napolitano"...

E nella nuova puntata di #FueraGatusso, arriva una lettera stile C'è Posta per Te a Castel Volturno. A riceverla è Demme...

Ma eccoci al match. Primo tempo degno di Sottovoce di Marzullo. Dopo 38' e svariate occasioni per il Napoli, con già 5 tiri il 58% di possesso palla, la squadra di Gattuso è esattamente così a Cagliari:

A sinistra non dà il meglio di sè, lo sappiamo, ma Elsi Hysaj (che ha poi subito anche una distorsione al ginocchio destro) va appoggiato. Fra i pochi, che nonostante la situazione contrattuale, non ha mai detto una parola fuori posto e quando chiamato in causa ha sempre dato il suo contributo. (Può rinnovare per far un favore al Napoli e andar via comunque in estate, facendo guadagnare qualcosina al club rispetto all'addio a zero: per intenderci). Ma è innegabile che dopo 45' del terzino adattato a sinistra i social...isti non siano andati troppo sul leggero...

Tifoso del #Napoli al termine dei primi 45 minuti di #CagliariNapoli con Hysaj in campo: pic.twitter.com/onLpFiDI4c — Pasquale (@pasqualecaso92) February 16, 2020

Dal cilindro Dries Mertens caccia il 120esimo coniglio. Un gol pazzesco, senza il quale il Napoli avrebbe faticato a vincere a Cagliari creando davvero poche azioni realmente pericolose. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, la NASA sta studiando l'episodio (sarà uno scienzato del New Jersey:

+ULTIM'ORA+

la @NASA sta calcolando la traiettoria del pallone tirato da @dries_mertens14

Lo scienziato responsabile:

"ma comm sfaccimmm ha fatt!?"#CagliariNapoli — SpuT®? (@SputNCIEL) February 16, 2020

La storia di Cagliari-Napoli è anche Lavezzi che esulta tuffandosi nei tabelloni. Ma la vittoria di stasera è altrettanto importante, per sacrificio, applicazione e per il momento storico della squadra. Che è in una fase chiave, vincere oggi può dare una grossa spinta nella rincorsa all'Europa e nel ritrovare un'identità. E allora, l'esultanza di Dries Mertens (che è a -1 da Hamsik con un gol pazzesco) ce la siamo immaginata così:

I vincitori di questa settimana? Quei fenomeni di Perché mi devo intossicare ogni domenica. Ricordate Aldo, Giovanni e Giacomo negli sketch a Mai Dire Gol con Nico e i sardi? Beh, da stasera Giovanni è diventato Ciro. Ciro Mertens. Ayòòò!

Ma a fine partita ha fatto il giro del web l'esultanza in telecamera di Lorenzo Insigne con l'abbraccio a Dries Mertens. Abbiamo isolato l'audio, diciamo che non è proprio andata come pensavate...

