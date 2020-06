SOCIAL...ISMO - Il muro fratellì KK-Maksi e il "Sei sano!" di Gattuso, Ghoulam da Dragon Ball e il terremoto per Lozano

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Verona-Napoli edition. Torna la Serie A, torna il Napoli in campionato e torna quella maledetta maglia color campo. Insomma, ci risiamo...

Il Napoli in campo con quelle maglie.#VeronaNapoli pic.twitter.com/uHtIbYUZdW — Luce Rosselli (@LuceRosselli) June 23, 2020

Arriva il momento della formazione. La vigilia è stata segnata dal ballottaggio sull'out mancino fra Hysaj e Mario Rui. Qualcuno, dal gruppo Napolism clan, lo vede più o meno così:

Nonostante sia stato protagonista della finale di Coppa Italia contro la Juventus, Alex Meret va in panchina. Ecco in esclusiva la reazione di Ospina alla lettura della formazione ufficiale:

#VeronaNapoli



Meret: ho fatto una bella prestazione nella finale di Coppa Italia, ho parato il rigore a Dybala, adesso potrei meritare una maglia da titolare



Ospina dopo aver letto la formazione ufficiale: pic.twitter.com/1sDBYxaivS — Saa?? (@Salvatore99_) June 23, 2020

Inizia il match e fra i protagonisti in positivo vi è sicuramente Amrabat. Non a caso piace al Napoli e a mezza Serie A: onnipresente, su tutte le palle, ed è davvero un profilo interessante. A parte il nome, che ricorda quando eri piccolo e...

Se quando il telecronista chiama "Amrabat" tu non rispondi "ciccì coccò" non possiamo essere amici.#VeronaNapoli — Imma?? (@espimma) June 23, 2020

Ma a balzar agli occhi dei napoletani, non c'è solo "tre civette sul comò". Non so se l'avete notate, ma i social...isti sì: le rimesse alla Hugo Boss Campagnaro dell'Hellas? hanno evocato lontanissimi, ma bellissimi ricordi!

Ma le rimesse del Verona alla Campagnaro per Lavezzi? #VeronaNapoli pic.twitter.com/3ELQ06obGh — ilaria tufano (@ilaria_tufano) June 23, 2020

A sbloccare il match ci pensa proprio lui, Arek Milik. Che ha sicuramente il Verona fra le sue vittime preferite. Oltre al palo. E allora, perché non dedicare il gol proprio all'amico di una vita degli azzurri? (da Napolism Clan)

Ma la serata di Verona-Napoli è scandita da due ritorni in campo. Dopo mesi e mesi. Il primo è Faouzi Ghoulam! Lascia la stanza dello spirito e del tempo di Dragon Ball e torna sul pianeta Terra. Qualcuno nemmeno lo riconosce più...

Azz Faouzi è uscito dalla stanza dello spirito e del tempo #VeronaNapoli — Saa?? (@Salvatore99_) June 23, 2020

E quando mancava l'ultima sostituzione, e già si pensava all'ennesima beffa per il messicano, Gattuso lancia Lozano come ultimo cambio. Simpson e ?Gerry Scotti a bocca aperta:

Ad un certo punto l'inimmaginabile. A freddo, sì. Mentre ancora in Messico era iniziata la festa nazionale, el Chucky addirittura va in gol! E la reazione di Gennaro Gattuso (a fine partita sarà ancora più esplicito), è abbastanza pacata, alla Checco Zalone: (da Napolism Clan)

Ma in super esclusiva vi sveliamo il vero motivo dell'exploit di Hirving Lozano. Maglia verde a vita, no? (da quel genio di Danilo Pergamo)

Intanto in Messico... L'han presa con filosofia?, dai...

Finisce 2-0 per il Napoli a Verona, ma sembra di essere in provincia di Roma. Perché con la coppia Koulibaly-Maksimovic siamo ad un solo gol subito nelle tre gare post quarantena: la solidità difensiva è una delle principali armi del Napoli di Gattuso. Perché in provincia di Roma? Perché per gli avversari, più o meno, va così:

