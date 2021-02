Il paradosso della Juventus che 'defibrilla' il Napoli! Insigne fa 100 per la rinascita azzurra

Che la panacea di tutti i mali (o quasi) del Napoli si potesse mai chiamare Juventus, ha qualcosa di paradossale quanto soddisfacente.

Che sarebbero stati proprio i bianconeri ad usare il defibrillatore ed a restituire il battito agli azzurri agonizzanti, veramente nessuno poteva aspettarselo.

Eppure, al posto del colpo di grazia, è arrivata la possibilità per un nuovo inizio.

Tralasciando la prestazione dal punto di vista tecnico-tattico, agli uomini di Gattuso non si può rimproverare niente dal punto di vista della personalità.

Personalità che ha avuto come culmine, quella dimostrata da capitan Insigne dal dischetto.

Un dischetto maledetto se si tratta dei bianconeri, su cui si è presentato senza timori, trasformandolo con sicurezza regalando una vittoria importantissima al Napoli e regalandosi la sua centesima gioia in azzurro.

Una liberazione che scaturisce nella dedica d'amore per la sua dolce metà, ma che ha reso felice sicuramente anche l'altro suo grande amore: Napoli e il Napoli.

Un gol che vale tre punti pesantissimi sotto tutti gi aspetti.

Visto il momento, visto l'avversario, visto l'impegno...si può soprassedere sulla prestazione di gruppo degli azzurri, molto lontano dall'essere stata di alto profilo, ed evidenziare le grandi prestazioni dei singoli.

Meret il migliore in assoluto. Il portiere azzurro non doveva nemmeno partire titolare e cade addirittura vittima di crampi.

Crampi che per un portiere non possono essere che figli della tensione, e non certo della stanchezza.

Sugli scudi Rrahmani, molto bene anche Maksimovic, entrambi tra i più criticati (per usare un eufemismo) nell'ultimo periodo.

Ma la nota lieta è che nessuno merita meno della suffucienza, e se anche qualcuno la meritasse, non gliela mettiamo.

Troppo bello l'abbraccio di tutta la squadra a fine partita per perdersi in critiche stucchevoli.

Nel periodo tra i più neri degli ultimi anni del Napoli, gli azzurri resuscitano battendo la Juventus al Maradona, su calcio di rigore siglato da Insigne.

Tutto troppo bello, troppo perfetto...non dilunghiamoci, godiamocela e chiudiamola qui.