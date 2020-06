9, 14, 16, 17..La quaterna speciale di Giuntoli: vendicato quel maledetto Fatone della Sansovino di Sarri

9, 14, 16, 17 sulla ruota di Napoli: garantisce Cristiano Giuntoli. La vittoria della Coppa Italia ha un gusto speciale per il direttore sportivo partenopeo che aveva un conto in sospeso nei confronti di Sarri. Era il 9 giugno del 2003 quando nella finale di Coppa dei Dilettanti si affrontavano Sanremese e Sansovino. Nella difesa dei liguri c'era lo stopper arcigno Cristiano mentre sulla panchina degli aretini un intraprendente Maurizio. Il match fu deciso al 90' grazie ad una rete di Fatone che regalò il primo trofeo all'attuale allenatore della Juventus. Giuntoli, scherzando fin dai tempi di Napoli con Sarri, gli ha sempre rinfacciato quella ferita dolorosa: da avversario sognava un giorno di potersi vendicare, magari al fotofinish. Ieri si è tolto uno sfizio non da poco.

Il 16 giugno 2013 ed il 17 giugno 2020 sono due date che resteranno per sempre nella memoria di Giuntoli. Rappresentano i successi di sue due autentiche creature. Sette anni fa, il Carpi approdava in serie B battendo nella finale play-off il milionario Lecce. Ieri invece la gioia più grande di aver vinto un trofeo importante in una big del calcio italiano e soprattutto il rinnovo di Mertens (un'altra medaglia da mettersi al petto per la sua caparbietà. Così ha convinto il numero 14 belga). Il merito è sicuramente di Gattuso, ma un plauso va anche al dirigente partenopeo che ha saputo supportare in tutto Rino. Anche a costo di scontrarsi con De Laurentiis, come accade spesso in un rapporto franco di lavoro. Senza però mai scantonare perché l'obiettivo comune è quello di vincere ancora tanto. Infine menzioniamo il 28 aprile come la data storica della promozione in A del Carpi: un autentico capolavoro targato Cristiano che con pochi euro poertò in paradiso una realtà di provincia entrando nella storia. Chapeau.

