Sampdoria, D'Aversa in conferenza: "Sono incazzato e deluso, ma metterò questa rabbia in campo domenica contro la Juve! Numeri del Napoli incredibili"

Conferenza stampa di Roberto D'Aversa al termina Sampdoria Napoli. Il match Sampdoria-Napoli si conclude con la vittoria degli azzurri e chiude la quinta giornata del nuovo campionato di Serie A per le due squadre. Al termine della partita ha parlato dallo stadio Marassi ha parlato in conferenza stampa Roberto D'Aversa.

Roberto D'Aversa parla al termine di Udinese-Napoli in conferenza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24 in conferenza stampa:

"Adesso giochiamo con la Juve, non possiamo fare drammi e ripartire. Sono incazzato, concedetemelo, dopo una sconfitta così pesante e deluso. Quest'incazzatura dobbiamo metterla in campo contro la Juventus domenica. Qualcosa di positivo da conservare? La prestazione importante del primo tempo, una prestazione importante contro il Napoli: fino ad oggi superiore agli avversari per possesso palla e altri numeri. Ma quel che conta nel calcio sono il risultato finale e i tre punti.

C'è uno staff medico e uno staff di preparatori, sotto l'aspetto della prestazione e della condizione sicuramente non ha influenzato il fatto di aver giocato con gli stessi undici di domenica. Magari la stanchezza ci può stare domenica dopo che giochi giovedì.

I cambi? I primi due cambi son stati fatti per dare opportunità a chi si allena tutti i giorni con costanza. Erano due cambi che ci stavano".