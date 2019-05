Bologna, Mihajlovic in conferenza: "Questo decimo posto un capolavoro. Stasera presi gol ballerini, Napoli squadra di livello superiore" [VIDEO]

Bologna-Napoli - Ultima giornata del campionato Serie A stagione 2018/2019. Ultima conferenza stampa della stagione per Sinisa Mihajlovic che commenterà quanto visto in campo e risponderà alle domande dei giornalisti.

Conferenza Mihajolovic

23.26 - Destro e Santander insieme dall'inizio è possibile? "Penso di no".

23.25 - Cosa manca a questa squadra? "Io lo so ma non lo dirò mai qui!"

23.23 - Vincere qui? "Si può fare. C'è una società forte, uno stadio sempre pieno. Bisogna vedere con gli investimenti cosa si vuole fare. Il Napoli ha giocatori forti, è ad un livello superiore rispetto a noi. Bisogna alzare l'asticella e non è detto nemmeno che chi investe di più vince. Pensate all'Inter di Moratti".

23.21 - Stasera inizio timoroso e coraggioso dopo la prima azione? "Nel primo tempo loro hanno fatto meglio ma noi abbiamo creato occasioni più nitide e per questo abbiamo fatto due gol. Nel secondo tempo potevamo aspettarci una loro reazione. Presi gol ballerini ma non abbiamo mai smesso di cercare di vincere. Sul 2-2 la squadra ha voluto vincere e per questo ho messo anche un secondo attaccante. Oggi eravamo in difficoltà perché ci mancavano gli esterni

23.20 - Italia di Mancini e reazioni della famiglia? "Mia moglie è contenta ma non segue troppo il calcio. Non si vuole immischiare più di tanto. Mancini sta facendo un ottimo lavoro, la gente inizia ad appassionarsi. Ci sono giovani ed è giusto così, mi auguro che faccia quello che ha in mente".

23.19 - Tempi per una mia risposta? "Mi chiedete cose che non so. Domani mi incontro con la società e chi chiariamo le idee, poi ci si comporta di conseguenza".

23.18 - Aspetti che incideranno sulla scelta? "Nella testa può succedere di tutto. Siamo legati ai risultati ma per fare i risultati serve una squadra di livello. Ogni squadra ha il proprio obiettivo e quello lo fissa la dirigenza".

23.15 - Mancato giro di campo? "Anche quando giocavo non facevo il giro. E' giusto che i ragazzi si prendano gli applausi. E' vero che mi hanno gettato due bottiglie di champagne addosso, la foto l'abbiamo fatta nello spogliatoio. L'importante in una società è che ognuno si prenda delle responsabilità e conosca il proprio ruolo. Domani parleremo di progetti e di ambizioni. Sono contento di Bigon, questa squadra è stata allestita per una salvezza tranquilla. Abbiamo dimostrato che i calciatori non sono così scarsi come si credeva. La squadra, per come è stata allestita, poteva far meglio".

23.14 - Prossimo anno in Europa? "Io sono ambizioso, mi sono bruciato una volta chiedendo alla dirigenza cosa volesse. Mi avevano chiesto l'Europa ma non è stato così. Dopo che mi sono bruciato una volta non voglio ripetermi anche se il livello umano è diverso da queste parte qui. Non mi piace stare tranquillo al decimo posto, voglio lottare per l'Europa".

23.11 - Definizione di questo decimo posto? "L'ho sempre ripetuto. Se la salvezza era un mezzo miracolo, se dovessimo riuscire ad arrivare al decimo posto sarebbe un vero capolavoro. Nessuno poteva aspettarsi una reazione del genere. Il campionato di quest'anno è apertissimo. Se avessimo sbagliato una partita in casa non oso immaginare dove saremmo stati. L'amore del pubblico mi fa piacere, mi chiedono di restare e questa è una grandissima soddisfazione. Domani mi incontro con il presidente e vediamo con serenità e lucidità. Ero in debito e l'ho saldato. Dipende dai programmi societari".

Bologna-Napoli in diretta su CN24

Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, le pagelle, le conferenze stampa e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su CalcioNapoli24Tv (cn24), canale 296 del Digitale Terrestre Campania, l'unico canale televisivo completamente dedicato alle vicende del Napoli calcio.