Repubblica, Tina: "Napoli-Inter? L’unico ballottaggio è tra Callejon e Politano! Allenamenti sempre di pomeriggio per un motivo"

Serie A - A Radio Marte, durante Marte Sport Live, è intervenuto il giornalista di Repubblica Pasquale Tina, rilasciando alcune dichiarazioni:

”Il Napoli si allena alle 17,30. Ha posticipato l’orario e lo farà sempre per non allenarsi negli orari più caldi. Dopo l’allenamento poi il gruppo ha cenato insieme per prepararsi al meglio in vista di un impegno importante come la semifinale di Coppa Italia. Non ci sono dubbi di formazione. L’unico ballottaggio è tra Callejon e Politano che affronterà la sua ex squadra. Sarà importante che tutti arrivino al meglio della condizione vista la possibilità di poter realizzare i 5 cambi”