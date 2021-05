Calcio - Sfogo di Remo Freuler dell’Atalanta che si gioca la finale di Coppa Italia questa sera contro la Juventus. Il centrocampista svizzero contro il nuovo format della Coppa Italia: “Non mi piace. Tutti d’accordo che la Superlega fosse sbagliata, poi escludono le squadre di C. Così si cancella il sogno dei piccoli, che è motore dello sport. Al traguardo devi arrivare con merito, non per diritto".