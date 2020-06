Italia, Mancini all'intervallo di Napoli-Juventus: "I bianconeri son partiti meglio, poi gli azzurri hanno avuto due buone occasioni"

Roberto Mancini, allenatore della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni della RAI, nell'intervallo di Napoli-Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"La condizione fisica non è ottimale, la Juve è partita meglio, poi il Napoli ha avuto un paio di buone occasioni. Ho visto bene il Napoli, ci vorranno almeno quattro o cinque partite per migliorare. Rinvio degli Europei? Sicuramente i ragazzi più giovani avranno un altro anno per fare esperienza e quindi miglioreranno senz'altro. Ripartenza del calcio? Di calcio c'è voglia, forse così non è un bellissimo spettacolo. Mi auguro che nel giro di un paio di settimane potremmo vedere qualche persona allo stadio. Partite del campionato in chiaro? Credo che il calcio senza gente sia diverso, la speranza è quella di rivedere allo stadio i tifosi".