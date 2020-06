Gazzetta attacca l'Inter: "Non ha chiuso una partita che aveva in pugno, ha subito un gol da scuola calcio"

Notizie calcio Napoli - L’Inter non può prendersela solo con la sfortuna e con Ospina. Non ha chiuso una partita che aveva in pugno e ha subito un gol da scuola calcio, secondo la Gazzetta dello Sport:

“Può consolarsi con un ottimo Eriksen, un altro capolavoro educativo di Conte che può essere soddisfatto della prestazione in generale. L’Inter ha dominato con un 67,8% di possesso, con 8 tiri in porta a 2. Ma nel momento in cui ha trovato il gioco, ha perso l’attacco. Sarà anche solo Coppa Italia, ma questa seconda eliminazione da una coppa brucia”