CorSport su Mertens: Dries uomo del destino scugnizzo! Era a un palmo dall’Inter prima della scelta di rinnovare

Notizie calcio Napoli - Meriterebbe di essere celebrato leggendo il suo nome 122 volte, una per ogni passo nella storia del Napoli, ma conoscendone la semplicità è sufficiente la notizia: da ieri Dries Mertens è l’unico re del gol azzurro. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Il recordman assoluto in beata e gloriosa solitudine. Uomo del destino scugnizzo, Mertens. Ma anche il Destino, quello con la lettera maiuscola, ha giocato con la trama della seconda semifinale di Coppa Italia: azzurri in finale grazie a Dries, in dubbio fino all’ultimo istante e soprattutto a un palmo dall’Inter prima della scelta di rinnovare la sua storia d’amore con il Napoli”