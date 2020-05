Coppa Italia, Napoli-Inter il 12 giugno? CorSport: si va verso l'inversione con Juve-Milan per dare fiato ai nerazzurri

Ultime calcio - Non più Juventus-Milan prima e Napoli-Inter poi, ma il contrario in Coppa Italia, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"L’ultimo orientamento è che si vada verso un’inversione d’ordine delle semifinali di Coppa Italia, così da dare un po’ di fiato alla squadra nerazzurra. Difficile che questa scelta riesca a rasserenare l’animo di Marotta, tutt’ora irritato. A meno di sorprese il governo concederà l’anticipo di un giorno: quindi prima sfida venerdì 12 e seconda sabato 13. Dal ministro Spadafora è già arrivato un via libera di massima, mentre occorre attendere quello di Speranza, che dovrebbe farsi attendere fino a domani"