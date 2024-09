Coppa Italia dove vedere Cagliari-Cremonese in Tv e streaming: canale e probabili formazioni

Coppa Italia dove vedere Cagliari-Cremonese in Tv e streaming: appuntamento con i sedicesimi del trofeo nazionale a partire da martedì 24 settembre. Dopo Lecce-Sassuolo delle 16.00, andrà in scena il match della Domus Arena alle 18.30 non solo per le tifoserie delle due squadre ma anche per tutti gli appassionati di calcio che non sono mai sazi di calcio. Così ecco la domanda di queste ore: dove vedere Cagliari-Cremonese in Tv e streaming?

Dove vedere Cagliari-Cremonese in Tv

I sardi, reduci da una pesante sconfitta interna, non se la passano benissimo e sono stati anche in ritiro in questi giorni; la formazione grigiorossa invece è partita bene in campionato occupando la quarta posizione della classifica in Serie B. Dunque dove vedere Cagliari-Cremonese in Tv e streaming? Sul digitale terrestre sarà possibile vedere il match sul palinsesto Mediaset, in particolare su Canale 20.

Dove vedere Cagliari-Cremonese in streaming

Invece dove vedere Cagliari-Cremonese in streaming? Per chi volesse seguire il match in maniera più fluida e tecnologia c'è l'app di Mediaset Infinity o il sito stesso su cui, gratuitamente, è possibile seguire l'evento in diretta.

Probabili formazioni Cagliari-Cremonese