Ziliani: "La Juventus è a rischio esclusione Coppe, saltati i requisiti UEFA"

Arriva la denuncia di Paolo Ziliani, editorialista de Il Fatto Quotidiano, che ha rivelato la situazione economica difficile della Juventus che rischia anche in campo europeo dalla Uefa come già accaduto la passata stagione con l'esclusione dalla Champions League. Questo il messaggio di Ziliani:

"La sapete l'ultima? La Juventus è a rischio esclusione coppe 2026-27. I requisiti contabili chiesti dall'UEFA sono già saltati Dopo la squalifica di un anno fa Madama era tenuta a non accumulare più di 60 milioni di passivo nel 2023, 24 e 25. A fine giugno ne farà 200, un anno fa furono 124. Siamo alla follia e tutti tacciono.

Il 28 luglio di un anno fa l’UEFA rendeva nota l’esclusione della Juventus dalle coppe (cui s’accompagnava una multa da 20 milioni di cui 10 subito esecutivi) con il seguente comunicato: “L'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB) ha concluso che la Juventus ha violato il quadro normativo della UEFA e ha violato l'accordo transattivo firmato nell'agosto 2022. Di conseguenza, la Prima Camera del CFCB ha deciso di escludere la Juventus dalle competizioni UEFA maschili per club 2023/24 e imporre al club un ulteriore contributo finanziario di 20 milioni di euro.

Di questo importo, 10 milioni di euro sono condizionali e saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili definiti nell'Allegato G del Regolamento per le licenze per club e la sostenibilità finanziaria UEFA”. Dieci milioni di multa tenuti in sospeso, quindi: se Madama avesse mostrato di sapersi rimettere in regola, le sarebbero stati abbuonati".