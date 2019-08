E' già sold out per tutte le partite in casa di Champions League del Salisburgo che sarà un avversario del napoli nel girone. Stephan Reiter, responsabile commerciale della società austriaca, ha confermato: "Abbiamo già esaurito i biglietti per le partite di Champions, 29.520 posti. Siamo stati in grado di vendere tutti i biglietti per le tre partite di Champions prima ancora del sorteggio. Avremo uno stadio degno della Champions".