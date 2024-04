Quinto posto in Champions per l'Italia: oggi può essere ufficiale grazie a Fiorentina e Atalanta

Champions League - La prossima Champions League 2024-25 potrebbe avere 5 squadre italiane il prossimo anno. Ormai ci siamo, manca solo l'ufficialità che può arrivare grazie a Fiorentina e Atalanta che con i loro punti possono mettere un punto definitivo sulla classifica ranking Uefa.

Se Atalanta e Fiorentina e passeranno il turno accedendo alle semifinali di Europa e Conference League, l'Italia avrà matematicamente il quinto posto in Champions League per la prossima edizione. Questa la classifica attuale in Italia e chi andrebbe a giocarla: