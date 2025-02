Playoff Champions, dove vedere Atalanta-Club Brugge in Tv e streaming: il canale

Dove vedere Atalanta-Club Brugge in Tv e streaming: si va in scena per il delicatissimo match di ritorno dei playoff di Champions League.

Dopo il discusso 2-1 dell’andata, con il rigore assegnato ai belgi nei minuti finali che ha fatto infuriare Gasperini, i tifosi nerazzurri e tutto il calcio italiano, la Dea è chiamata a una rimonta per strappare il pass per gli ottavi di finale.

Una beffa che brucia ancora di più considerando che l’Atalanta ha chiuso la prima fase della Champions al 9° posto, mentre il Brugge si è qualificato all’ultimo respiro, con il 24° posto utile per accedere agli spareggi.

Adesso, a Bergamo, i bergamaschi sono chiamati a una grande prestazione per evitare un’eliminazione pesantissima.

E per qualificarsi direttamente agli ottavi servirà un successo con almeno due gol di scarto. Una vittoria con un solo gol di differenza, invece, porterebbe la partita ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Così come chiaramente un pareggio condannerebbe.

Il Club Brugge quindi, forte del vantaggio dell’andata, proverà a difendere il risultato e a sfruttare eventuali spazi in contropiede.

L'Atalanta, abituata a giocare da subito ad altissima intensità, è chiamata a una grossa prova di maturità.

Dove vedere Atalanta-Club Brugge in Tv?

Dove vedere Atalanta-Club Brugge in Tv? E' questa la domanda che si pongono non solo i sostenitori nerazzurri ma in generale tutti gli appassionati di calcio che vorranno capire come andrà a finire questa doppia sfida dopo l'ingiustizia in Olanda.

Anche in questo caso, così come Milan-Feyenoord, Atalanta-Club Brugge sarà in diretta su SkySport. In particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Dove vedere Atalanta-Club Brugge in streaming?

Dove vedere Atalanta-Club Brugge in streaming? Di conseguenza la gara sarà in formato digitale sempre su SkySport. Questo significa che Atalanta-Club Brugge sarà visibile anche tramite SkyGo o in alternativa NOW.

Probabili formazioni Atalanta-Club Brugge

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Retegui. All . Gasperini.

(3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Retegui. . Gasperini. Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Tzolis, Vanaken, Talbi; Jutgla. All. Hayen.

Gasperini dovrà fare ancora a meno di Lookman, l'eroe della finale di Europa League con una tripletta, ancora out per infortunio.