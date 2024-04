Napoli in Champions League, è ancora possibile! Decisiva la terzultima giornata di campionato

Il Napoli può ancora qualificarsi in Champions League! Dopo il KO ad Empoli, oggi il quotidiano La Repubblica riaccende le speranze qualificazione del Napoli in virtù del regolamento UEFA che consentirebbe agli azzurri di ottenere la Champions con il solo sesto posto in classifica.

Sesto posto in Champions League

In particolare, il regolamento dice che il sesto posto in Serie A diventa valido per la qualificazione alla prossima Champions League se Roma o Atalanta vincessero l’Europa League senza piazzarsi tra le prime cinque in campionato. Precisa Repubblica: "Se quindi una delle due italiane in corsa vincesse il trofeo e in campionato arrivasse quinta, il “bonus ranking” andrebbe alla sesta".

Ecco perché il Napoli può rientrare in corsa Champions: il Napoli è a soli 3 punti dal sesto posto, anche se la soglia adesso rappresentata dai 52 punti laziali potrebbe alzarsi, visto che l’Atalanta ha al momento due partite in meno (manca sempre il recupero con la Fiorentina). Inoltre, domenica ci sarà Napoli-Roma.

Ma secondo Repubblica la giornata chiave sarà la terz’ultima, con Napoli-Bologna e Atalanta-Roma, che si giocherà a finaliste di Europa League appena conosciute: se fossero le due italiane, chissà le speculazioni che si potrebbero fare.