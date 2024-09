Milan-Liverpool dove vederla? Canale Tv e streaming

Dove vedere Milan-Liverpool Tv e streaming, le ultimissime notizie su quelle che sono le partite di Champions oggi con i dettagli di Milan Liverpool dove vederla. probabili formazioni.

Champions, Milan Liverpool dove vederla in Tv e streaming

Champions League - Champions League in Tv in chiaro domani, oggi non sarà possibile vedere Milan Liverpool in chiaro e per questo motivo bisognerà sottoscrivere un abbonamento, ma dove si vede Milan Liverpool? La prima giornata della nuova Champions League mette di fronte grandi sfide e tra questa c'è quella di San Siro.

Dove fanno vedere Milan Liverpool? La partita inizierà alle ore 21:00 italiane allo stadio San Siro e sarà possibile seguirla su Sky. Non sarà possibile seguire Milan Liverpool su Infinity Champions o Amazon Prime Video.

L'incontro di San Siro si potrà seguire in esclusiva su Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport), oltre al 213 (Sky Sport 4K). Streaming per abbonati di NOW e Sky, con Sky Go.

Milan Liverpool dove vederla

Probabili formazioni Milan Liverpool

Probabili Milan Liverpool, le possibili scelte di formazioni di Fonseca e Slot per la prima giornata di Champions League: