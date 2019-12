Messi al San Paolo per la prima volta! Napoli-Barcellona agli ottavi, la Pulce nel tempio di Maradona

Sorteggio Champions League, il Napoli agli ottavi di finale incontrerà il Barcellona. La squadra blaugrana giocherà il ritorno in casa, essendo testa di serie per essere arrivata prima nel girone e da imbattuta. Per questo motivo, l'andata del doppio incontro sarà al San Paolo. Nessun precedente fra i due club in gare ufficiali, ed è per questo motivo che SSC Napoli - FC Barcelona sarà anche la prima volta di Lionel Messi nel tempio che fu di Diego Armando Maradona. Messo da parte il rammarico per l'accoppiamento sfortunato, arrivano i commenti euforici dei tifosi azzurri sui social per un appuntamento storico.