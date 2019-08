Alisson potrebbe non prendere parte al match di Champions League contro la SSC Napoli. Il portiere brasiliano è alle prese con un infortunio al polpaccio. L'ex estremo difensore giallorosso punta al recupero in vsta dell'esordio stagionale in coppa ma al momento il suo impiego dal primo minuto non è così scontato. Nei prossimi giorni si avranno indicazioni più precise. A scriverlo è il portale Tuttomercatoweb.com.