Liverpool: infortunati anche Alexander-Arnold e Matip, a rischio col Napoli

Arrivano notizie poco positive per il Liverpool di Jurgen Klopp che già non sta vivendo un buon periodo in questa nuova stagione. L'allenatore del Liverpool ha perso per infortunio altri due giocatori come Alexander Arnold e Matip.

Liverpool: infortunati Alexander Arnold e Matip, i tempi di recupero

Champions League - Alexander Arnold e Matip si sono infortunati per il Liverpool. Continuano ad accomularsi gli infortuni per il club inglese allenato da Klopp. Dopo il ko di Diaz ora anche i due difensori. Secondo quanto riportato da The Athletic, Alexander Arnold e Matip staranno fuori almeno 2 settimane. Questo signicia che entrambi sono in dubbio per la sfida del 1 novembre contro il Napoli di Champions League che chiuderà il girone degli azzurri.