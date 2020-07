L'accusa della Gazzetta: l’assoluzione del Manchester City certifica il fallimento del Fair Play Finanziario

Notizie Calcio Napoli - L’assoluzione del Manchester City in sostanza certifica il fallimento del Financial Fair Play, secondo la Gazzetta dello Sport:

"Doveva limitare lo strapotere dei club più ricchi, in realtà non è stato così. Anzi, i ricchi sono diventati ancora più ricchi. Il Psg e il City, con proprietari arabi, hanno potuto comprare a cifre pazzesche grazie a sponsorizzazioni “amiche”, mentre altri hanno dovuto limitare la propria azione. Nel frattempo le plusvalenze si sono moltiplicate, il tetto agli stipendi non si è mai visto e il City continuerà a spendere come prima, forse anche più"