Fallimento Juve, finisce 3-2 ai supplementari col Porto: bianconeri eliminati dalla Champions League! Ecco la reazione a caldo [FOTO]

Champions League - Juventus-Porto 3-2 ai supplementari, bianconeri eliminati dalla Champions League! I lusitani passano tenendo per quasi tutta la gara: il Porto infatti è rimasto in 10 uomini dal 54' dopo l'espulsione di Taremi. Non è bastato per la squadra di Andrea Pirlo.

Juve eliminata dalla Champions League: è fuori agli ottavi di finale col Porto

La Juventus, infatti, dopo l'1-1 firmato Chiesa al 49' in risposta al momentaneo vantaggio di Oliveira su rigore al 19', ha trovato il vantaggio per 2-1 al 63' con un bel colpo di testa ancora di Federico Chiesa. Ma nei 90' nonostante il vantaggio numerico non trova il gol-vittoria e va ai supplementari. A sorpresa, il gol del 2-2 lo fa il Porto al 115' ancora con Oliveira che beffa Szczesny su punizione, facendo passare il pallone sotto le gambe di Rabiot. Inutile l'arrembaggio finale e il gol di Rabiot al 117': non basta, la Juventus viene eliminata per il secondo anno di fila agli ottavi di finale di Champions.

Juve eliminata, la reazione di CR7

Nelle immagini allegate, la reazione a caldo dei bianconeri con la delusione sui volti di Cristiano Ronaldo e McKennie e tanti bianconeri stesi per terra sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium. E' festa invece per il Porto a Torino.

