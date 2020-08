Il Mattino - Ricavi Champions League, è record per Napoli e Juve! Ottimo incasso anche per l'Atalanta

Napoli, ricavi Champions League senza precedenti. Come riportato da Il Mattino, è di 65,8 milioni di euro il ricavo di questa stagione Championa. Un passo in avanti rispetto agli anni passati: lo scorso anno 49,8 milioni, mentre nel 2017/18 era stata di 42,9 milioni. Infine, nella doppia partecipazione 2013/14 e 2016/17 il club azzurro era riuscito a mettere insieme 101 milioni di euro.

Ricavi Champions Napoli

NAPOLI: ricavo totale 65,8 milioni di euro

Market pool 1: 7,5 milioni

Bonus partecipazione: 15,25 milioni

Ranking storico: 15,5 milioni

Bonus risultati: 10,8 milioni

Bonus redistribuito: 0,8 milioni

Bonus ottavi: 9,5 milioni

Market pool 2: 6,5 milioni

Ricavi Champions League, le altre italiane

La Juventus, con la cifra record di 86,8 milioni di euro (a pesare per i bianconeri sono soprattutto i 29,9 milioni del ranking storico), ma un ottimo incasso è stato anche quello dell’Atalanta, vera e propria Cenerentola del torneo: la squadra di Gasperini, eliminata solo ai quarti di finale dal Paris Saint Germain di Neymar e Mbappé, è riuscita a mettere insieme 57,7 milioni di euro nella sua campagna europea. Fanalino di coda, ma non meno felice, è l’Inter di Conte, ancora protagonista oggi in Europa League: ai nerazzurri sono andati 46 milioni di euro dalla Champions. Il totale fa 256,3 milioni stimati per le quattro italiane, un vero e proprio record che supera i 251 milioni di un anno fa.