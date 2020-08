Gol annullato a Messi contro il Napoli: un video inedito mostra il controllo con il braccio dell'argentino [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. Ha fatto molto discutere l'arbitraggio del turco Cakir in occasione di Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il fischietto è stato aspramente criticato per aver concesso il primo gol dei blaugrana nonostante un netto fallo su Demme. I padroni di casa, invece, si sono lamentati per il gol annullato a Messi per fallo di mano.

Nonostante le proteste, un video inedito incastra il fenomeno argentino che si aggiusta la sfera usando l'avambraccio. In allegato l'azione analizzata con la lente d'ingrandimento.